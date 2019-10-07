Галичина парализовала беспомощный Киев

07.10.2019, Москва

На любые попытки Киева двинуться в сторону политического урегулирования конфликта в Донбассе, поднимается Галиция, перед которой украинские власти пасуют.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский историк и публицист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что там происходит во Львове? Говорят, что как-то он сильно не принимает эту формулу Штайнмайера и призывает Тернополь и другие области. Возникает вопрос, а что у вас там за террористы во Львове и других местах, что же вы с ними будете делать, может, ещё одну АТО?

Мысль в следующем: как только вы собираетесь пикнуть по поводу государственного урегулирования [конфликта на Донбассе], подымаются три области, которые называются Галичина, и вы абсолютно беспомощны и парализованы», – заявил Кургинян.

«Этим областям нужно одно: чтобы вы осуществили геноцид на Донбассе, ничто другое их не устраивает. Отдавать они его не хотят, мириться каким-то образом с тем, что их там не любят, они тоже не хотят. А вы – марионетки этих трёх областей. Посмотрите на лица своих государственных деятелей – у них губы дрожат», – добавил эксперт в адрес украинских представителей.

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