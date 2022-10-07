«Гендиректора ЗАЭС ждут допросы контрразведки и полиграф» – экс-генерал СБУ

Новости Украины

Бывший гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, которого после дачи показаний выдворили за длительный саботаж на подконтрольную Киеву территорию, будет проходить все круги «фильтрационных мероприятий», которые проведут украинские спецслужбы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле – все просто. Во-первых, они ставили себе за цель обезглавить станцию, создать прецедент, что директора нет, и таким образом обвинить Украину в том, что куда-то делся директор. Они не надеялись, что такая мгновенная реакция, что будет утечка информации о его похищении, что будет утечка информации, что именно русские его похитили. Не надеялись, что будет мгновенная реакция со стороны не только Украины, а и международных структур. Это все в комплексе. Первое – обезглавить станцию. Второе. Попытаться перетянуть человека, который уже имеет доступ и лицензию управлять станцией, на свою сторону. И третье, в случае, если это не удастся, то получить у него широкую информацию о персонале, о тех людях, которые работают вместе с ним, возможно, информацию закрытого характера и все, что можно было. Я не исключаю то, что они в процессе этого пытались даже его завербовать, потому что с ним однозначно работали представители спецслужб РФ», – заявил Ягун.

Он подчеркнул, что гражданин Украины, который хотя бы день провел в российском плену, должен быть готов к таким мерам, как «фильтрационные мероприятия».

«Нам нужно провести все комплексы проверок по нему, что ж там на самом деле происходило. Это такая процедура. К этой процедуре должен быть готов любой, кто даже на один день, на определенный период оказывается в плену. Так называемые фильтрационные мероприятия, тем более в отношении таких лиц, которые имеют такой уровень доступа, будут однозначно проведены. Я думаю, что будет задействован полиграф. Я думаю, что и определенные опросы нашей контрразведкой будут проводиться. То есть весь комплекс», – вещал бывший СБУшник.