Глава «МИД» Косово» заявила, что Россия и Сербия провоцируют войну на Балканах

«Министр иностранных дел» Косово Доника Гервала на заседании министерского клуба Комиссии по партнерству в рамках Американо-Адриатической хартии (А5) в Загребе призвала Запад предпринять шаги против России и Сербии.

Об этом сообщает EkonomijaОnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается безопасности, то сейчас мы находимся в очень сложной ситуации, которая напоминает мне события 20-летней давности, – заявила на заседании Комисии Гервала. – Уже тогда мы предупреждали, что война неизбежна, но нас никто не воспринимал всерьез. Сегодня мы снова столкнулись с опасностью конфликта. Вот почему мы должны быть очень ясными – мы, настоящие европейцы, здесь, в регионе, и с нашими могущественными европейскими партнерами, и прежде всего с нашими американскими союзниками, никогда не должны игнорировать реальность, потому что это не очень хорошее решение».

Глава косовского внешнеполитического ведомства напомнила, что уже проинформировала официальных лиц НАТО и США об этой проблеме на недавнем форуме по безопасности в канадском Галифаксе. По ее словам, нынешний кризис невозможно решить, отправив на Балканы определенных дипломатов .

«Необходимо предпринять решительные шаги против стран, которые способствуют дестабилизации соседних государств в нашем регионе, таких как Сербия и Россия, отчасти Китай, чтобы уменьшить эту огромную опасность. Это болезненно, но, к сожалению, это правда, что война снова стала реальной угрозой для Балкан», – заявила представительница албанского сепаратистского режима.

Гервала обвинила руководство Сербии в использовании риторики, аналогичной той, которую использовал Слободан Милошевич в 90-х годах.

«Если вы посмотрите на усилия Додика, Вучича и Путина в Боснии, то можете увидеть, что разделение государств, инициированное Сербией и Россией, уже на повестке дня», – добавила косовский «министр иностранных дел».