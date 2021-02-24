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24.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Запад, История, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сербия, Скандал, Украина
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Глава МВД Сербии: «Не позволим иностранцам писать сербские учебники истории»

Новости Украины

Глава МВД Сербии Александр Вулин принял участие в сессии Народной скупщины Сербии, посвященной международным отношениям.

Министр обратил внимание на двойные стандарты Запада, пытающегося навязать образовательной системе страны собственную трактовку истории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вулин обратил внимание, как Запад вовсю использует в своих интересах миф о «геноциде в Сребренице», но при этом умалчивает о реальном геноциде, произошедшем в усташеском концлагере Ясеновац.

«Я не могу понять, почему белые (траурные – ред.) платки «матерей Сребреницы» (организации вдов погибших в окрестностях этого города бошняков – ред.) заслуживают уважения, а черные платки сербских матерей этого не заслуживают», – сказал сербский министр.

Вулин отметил, что учебники истории для сербских школьников должны создаваться сербскими авторами, потому что тогда в них будет хотя бы одна страница, посвященная Ясеновацу.

«Мы не должны позволять иностранным издателям объяснять нам, что такое Сребреница и что такое Ясеновац, потому что в противном случае – однажды некий «сербиянский» деятель скажет, что «Дара из Ясеноваца» провоцирует войну», – заключил Александр Вулин.

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