Глава сербского анклава: «Карательными операциями нас вынуждают покинуть Косово»

Президент муниципалитета Штрпце и зам председатель партии косовских сербов «Сербский список» Далибор Евтич считает, что сербы в крае остаются только благодаря поддержке официального Белграда.

Об этом Евтич рассказал изданию «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью глава сербского южного анклава Штрпце, куда в середине декабря ворвался вооруженный до зубов «спецназ МВД Косово ROSU» и похитил десять человек под видом борьбы с коррупцией, сказал что эта акция была проведена с целью запугать оставшихся сербов и привлечь к уголовной ответственности тех, кто мог бы сопротивляться.

«Недавние действия в Штрпце и Шилово являются ярким свидетельством этого, – отметил Евтич. – Не было причин врываться в дома, где были дети, женщины и старики. Каждый раз, когда им звонила полиция, все впоследствии задержанные регулярно отвечали на звонки. А результатом вторжения в их семейные дома в ранние утренние часы стали испуганные дети, которые до сих пор не могут оправиться от полученной психологической травмы, пожилые люди, некоторые из которых оказались в больнице. В общем – непростая ситуация, страх и неуверенность. Вот почему несколько тысяч сербов стихийно, в мирных протестах поддержали арестованных и их семьи».

При этом, по словам главы общины, без поддержки Белграда и правительства Сербии жизнь сербов в Косово и Метохии была бы еще более сложной.

«Поддержка президента Александра Вучича особенно важна для нас, и мы более чем благодарны ему за все, что он делает для нашего народа. У меня отличное сотрудничество с Канцелярией по Косово и Метохии и ее директором Петаром Петковичем. Чего я определенно ожидаю и что я просил у директора Петковича, так это увеличения инвестиций в муниципалитет Штрпце. Я получил гарантии, что так и будет, и я верю, что в следующем году у нас будет возможность реализовать больше проектов с помощью правительства Сербии и Канцелярии по Косово и Метохии», – заключил Евтич.