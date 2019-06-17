Главарь «Азова» потребовал отказа от «Минска» и возвращения к ядерной бомбе

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна официально выйти из Минских договоренностей, созвать «Будапештский формат» совместно с США и Великобританией.

В случае отказа этих стран воевать за Украину – объявить о создании ядерной бомбы.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил основатель неонацистского полка «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотим инициировать окончание, признание его нелегитимным, он абсолютно антиконституционный, Минского процесса, как абсурдного, такого, который зашел в тупик, который уже полностью мертвый.

И начало формата Будапештского. Пусть те страны, в первую очередь США, Великобритания, которые обещали нам безопасность в обмен на третий в мире потенциал ядерного оружия, включаются в процесс и отстаивают украинскую безопасность и территориальную целостность в рамках тех обещаний, которые были даны.

Если этого не происходит, то Украина имеет все права уже юридически, а дальше и физически начать разработки по созданию собственного ядерного щита, собственного ядерного оружия.

Потому что «Минск», антиконституционный, ведет к федерализации и потом к распаду Украины», – заявил неонацист Билецкий.

Напомним, ранее киевский политолог Александр Семченко заявил, что нацисты, состоящие в Национальной гвардии Украины фактически не подчиняются Зеленскому.