Главу Польской православной церкви вынудили извиниться за письмо Патриарху Московскому

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Глава Польской автокефальной православной церкви архиепископ Сава публично попросил прощения за то, что отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с поздравлениями по случаю 14-й годовщины его интронизации.

После этого поздравления отдельные СМИ призвали к смене главы польского православия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В обнародованном 4 февраля послании архиепископ Сава отметил, что «традиционное личное письмо вызвало ряд комментариев и беспокойство у некоторых верующих Польской автокефальной православной церкви».

Далее архиепископ заявил, что осуждает «преступное вторжение Российской Федерации в независимую Украину». «Я неоднократно выражал свое удивление и смущение словами Патриарха Кирилла о войне на Украине. Я не разделяю его мнения и считаю, что оно не служит восстановлению мира в Украине и негативно влияет на восприятие Православия», – добавил он.

Как указал архиепископ Сава, «перспектива последних дней» показала, что «он ошибался, и ситуация требовала большей осторожности». «Поэтому выражаю сожаление, что вызвал такой большой ажиотаж в СМИ, подвергнув общину Польской автокефальной православной церкви незаслуженной боли», – отметил иерарх.

«В духе прощеного воскресения, приближающегося в нашей Церкви, обращаюсь к вам, братья и сестры во Христе, и ко всем моим соотечественникам: простите меня, грешного» – завершил своё послание архиепископ Сава.

Ранее обозреватель либерального польского портала Onet Витольд Юраш писал:

«Поздравительное письмо архиепископа Саввы, к сожалению, скандально по содержанию и форме, и морально позорно. Это письмо должно привести к противостоянию в рядах православных поляков и польских граждан. На мой взгляд, результатом должна стать смена главы Польской православной церкви».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Патриарх Кирилл прокомментировал звучащие с Запада призывы к расчленению России и предоставлению Украине наступательных вооружений.