Инцидент в бухте Петра Великого. Эксперты не исключают вооруженный конфликт

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Недавнее вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» в территориальные воды России чревато российско-американским вооруженным конфликтом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» высказал доктор военных наук Константин Сивков.

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«Я не исключаю даже вооруженного конфликта между США и Россией в том регионе. Два километра – это очень много. Фактически при углублении в наши территориальные воды на такую глубину эсминец должен быть арестован. Это абсолютно законные действия со стороны любого государства, потому что подобная акция рассматривается как акт военной агрессии», – подчеркнул собеседник издания.

По его словам, цинизм с которым американское командование объявило, что оно в этой бухте собирается защищать свободы судоходства, говорит о том, что эти провокации будут продолжаться.

«Действия России в ответ на провокацию – законные: но, на мой взгляд, мягкие. В будущем нужно быть готовыми принимать и еще более решительные меры для пресечения подобного. Бухта Петра Великого имеет огромное значение для России. Во-первых, это самый большой залив Японского моря у российских берегов. Во-вторых, там расположена крупная российская военно-морская база. Появление американских кораблей вблизи этой базы несет серьезную угрозу для России», -резюмировал Сивков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота под угрозой тарана выдворил из залива Петра Великого эсминец ВМС США «Джон Маккейн», который на два километра углубился в российские территориальные воды.