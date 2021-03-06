Инстинкт расовой чистоты: Санду сделала шаг к понижению статуса Гагаузии

06.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду исключила из состава Высшего совета безопасности башкана Гагаузии Ирины Влах.

Аппарат президента сообщает, что башкан Гагаузии не является членом Совета, но будет приглашена на заседания ВСБ, на которых будут обсуждаться темы, связанные с автономией.

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«Это очень неожиданный сигнал. Мы не понимаем, почему было принято такое решение. Мы видим, что что-то происходит, но не можем комментировать это. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы башкан Гагаузии не участвовал бы в этом Совете. Мы очень открыты и хотим работать вместе, и это странный шаг, очень печальный и опасный сигнал для нас», – прокомментировала решение президента Влах.

Политолог Марк Ткачук считает, что таким образом прозападная Санду выразила свое истинное отношение к Гагаузии, которая является пророссийским регионом (в последнее время автономию активно «обхаживают» власти Турции).

«Ирина Влах сколько угодно может демонстрировать знание румынского языка, а Майя Санду может и впредь няшно и мимишно поздравлять нацменьшинства по-русски с Рождеством. Но инстинкт расовой чистоты диктует свои правила. Сегодня стало как-то понятнее, что на единство страны и межнациональный консенсус Санду совсем не претендует.

Гагаузская автономия – одно из принципиальных достижений независимой Молдовы. Достижение, которым принято гордиться в Совете Европы, в прочих ОБСЕ – в качестве уникального примера мирного разрешения этно-территориальной проблемы в Европе. Сегодня Гагаузию вычеркнули из этих достижений. Пока символически. Но при таких привычках, при таких претензиях да при такой натуре, которые демонстрирует Майя Григорьевна Санду, случиться может всякое», – написал Ткачук в своем телеграм-канале.

О том, что такая трактовка верна, свидетельствуют слова члена партии Санду PAS Оазу Нантоя, который публично назвал Влах «агентом Москвы». Башкан Гагаузии потребовала извинений.