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15.09.2021 15:40 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, погромы, Политика, Украина, Энергетика
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Из-за Московского патриархата львовские наци пригрозили разгромить очередную заправку

Новости УкраиныВ городе Золочев Львовской области националисты устроили «предупредительный» пикет у автозаправки сети «БРСМ». Соответствующую...

В городе Золочев Львовской области националисты устроили «предупредительный» пикет у автозаправки сети «БРСМ».

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире местного канала «Золочев.net», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего на мероприятие пришло около полусотни человек с флагами Украины и «Правого сектора». Они обвинили владельца сети автозаправок (киевского предпринимателя Андрея Бибу) в финансировании канонической УПЦ Московского патриархата, объявили его «агентом Кремля» и потребовали прекратить свою деятельность.

Многие националисты пришли на митинг с плакатами «Бензин с БРСМ – деньги врага».

«Это пятая колонна, агенты влияния на нашей территории, которые в начале войны призывали Путина вводить войска, совершают подрывную деятельность, зомбируют наших соотечественником, говорят что никакой войны нет. В это сложное для Украины время мы здесь, в тылу, должны так же показывать позицию и также совершать борьбу. Потому что тут также идёт война, пусть и с использованием не оружия, а таких подлых моментов», – пояснили радикалы.

После объявления требований они начали скандировать «Геть московского попа», и пообещали, что если владельцы сети продолжат свою деятельность, то националисты перейдут к «более радикальным» мерам.

«Если власть не будет выполнять свои обязанности относительно этих агентов влияния, значит дело за нами. Мы будем использовать все необходимые методы… Мы сначала готовы говорить мирно и конструктивно, поскольку вся эта вражеская агентура через свои пропагандистские помойки всегда рассказывает, что мы какие-то нелюди и неадекваты, которые могут только ломать и ничего создавать.

Сегодня мы хотим мирно сказать – мы готовы сделать предупредительную акцию. Готовы мирно сказать, чтобы они убирались. Но если нас не будут слышать, мы прибегнем к радикальным мерам», – пригрозили нацисты.

Напомним, ранее в Киеве в районе станции метро «Берестейская» группа праворадикалов залила краской и заблокировала работу автозаправки сети Glusco.

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