Избитый в Ялте московский священник жалуется на врачей и полицию

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Священника Алексея Забелина, избитого накануне на набережной Ялты, делают виновником и хотят привлечь к ответственности.

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Забелина, несмотря на то, что при попытке вставать с больничной койки, у него кружится голова и он теряет сознание, врачи говорят, что у него все в порядке и отправляют на допрос в полицию.

«Пришел замначальника уголовного розыска и стал меня психологически прессовать: «Я погляжу вы нормальный тут писака, зачем было в сеть выкладывать?! Давайте собирайтесь, к начальнику, вставайте! У нас есть информация, что не так все было!». Говорю, что пока нет доктора и я толком не знаю, что со мной, вчера пытался встать и терял сознание.

Несколько раз спрашивает одно и то же. Объяснение, по словам полицейского, он не читал. Говорит, что я создал им проблемы. Только когда я стал снимать на видео, тон полицейского изменился. Потом он достал телефон и стал меня снимать на видео, при этом задавая повторно те же вопросы: «Где работаете, кто начальник и тд». Четкое ощущение, что дело хотят замять или повернуть в сторону моей вины», – написал Забелин.

Позже священник уточнил, что второй участник драки на ялтинской набережной написал на него встречное заявление.

«Участковый говорит, что на меня написали встречное заявление. Вчера по скорой диагностировали перелом верхней челюсти, я до сих пор не знаю, почему при попытке встать теряю сознание. Полиция психологически давит!.. Пришел доктор, не помню как зовут. Говорит, я здоров, перелома челюсти нет. Слава Богу! Спрашиваю, почему я теряю сознание, он отвечает, потому что Вас ждёт уголовное преследование! Рядом стоит полицейский. Я не доверяю доктору и полицейскому», рассказал священник.