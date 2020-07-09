Кадыров прокомментировал убийство работавшего на СБУ чеченского эмигранта в Вене

09.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Западные спецслужбы стоят за недавним убийством в столице Австрии Вене сотрудничавшего с СБУ антироссийского блогера из Чечни Мамихана Умарова, который использовался Киевом для обвинения российской стороны в организации терактов против боевиков АТО.

Об этом говорится в заявлении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья, я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов.

И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошёл. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком.

Эти методы, использованные еще для разрушения Османской Империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу (донаты, пособие – называйте как хотите!), а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». И все это под маской идеалов человечества, демократии…

Спецслужбы знают, что сквернословие, мат и ложь неприемлемы для любого чеченца. И чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет согласно религиозным и национальным традициям.

Я неоднократно рассказывал о методах манипулирования Западом, и я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать «переживать» за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается.

Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодёров!

Парадокс: убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово!

Зная наш менталитет, традиции, и также зная, что мы спросим с них, они сами их порождают, и тут же ликвидируют. Но взамен находят других.

А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем!

Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду.

Ну а что касается убитых… За что боролись, на то и напоролись!» – пишет Кадыров.