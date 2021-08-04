«Как они воюют?» – эксперта поразила дебильность террориста, захватившего украинский Кабмин

04.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Действия экс-боевика, ворвавшегося с гранатой в здание Кабинета министров Украины, объяснятся не только его неадекватностью, но и тяжелым положением простых людей в стране.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Дебильность исполнения теракта говорит об уровне этого айдаровца. Как такие идиоты воюют –непонятно», – отметил эксперт.

«Кроме того, всё произошедшее говорит об отчаянном положении простых людей в Украине. Он работает на автосервисе, денег у него, очевидно, не хватает, жизнь плохая. Если не принимать во внимание то, что человек почему-то решил, что надо делать теракт, его можно понять – жизнь в стране плохая, люди доведены до отчаяния. Этот человек был готов пожертвовать всем, что у него ещё есть, чтобы добиться изменений. Конечно, такими методами изменений не добиваются. Но власти надо бы задуматься. Хотя, как показывает история, власть ещё ни разу не задумывалась после подобных инцидентов», – сказал политолог.