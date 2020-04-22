Хорватия превращает сербский анклав в радиоактивную свалку

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Миодраг Линта расценил намерение Хорватии установить полигон для радиоактивных отходов АЭС «Кршко» в населенном сербами городке Двор, как очередную попытку окончательно решить «сербский вопрос».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что один из самых бедных муниципалитетов в Хорватии, который в основном населен сербами, был выбран для того, чтобы дать им четкое сообщение о том, что они не приветствуются, потому что их считают врагами хорватского государства, и поэтому для них лучше всего переехать в Сербию или третьи страны, – прокомментировал решение хорватского руководства Миодраг Линта. – Если все и вправду так безопасно и безвредно, то почему хорватские власти не построят свалку в Загребе, в Загорье (экологический чистый район страны, славный своими лесами и горами – ред.) и Меджимурье (район где горы соседствуют с плодородными сельхозугодьями – ред.), а не на территории сербского муниципалитета Двор, недалеко от границы с БиГ?».

Миодраг Линта.

Глава Комитета по делам диаспоры отметил, что реализация хорватского проекта ставит под угрозу около 300 тысяч жителей в 13 муниципалитетах в бассейне реки Уна в БиГ. Тем самым Хорватия нарушает многочисленные европейские нормы и международные конвенции в области охраны окружающей среды и трансграничного сотрудничества.

«Хорошо известно, что люди, живущие в бассейне реки Уна в основном заняты сельским хозяйством и производством здоровой пищи, – подчеркнул Линта. – Понятно, что в случае захоронения радиоактивных и ядерных отходов возле горы Трг граждане не смогут продавать свою сельскохозяйственную и другую продукцию, потому что никто не захочет покупать ее из-за ее потенциальной радиоактивности».

Ранее, 31 марта, Министерство окружающей среды и энергетики Хорватии выделило территорию бывшего военного склада в городе Двор на границе с БиГ под строительство полигона радиоктивных и ядерных отходов АЭС «Кршко». Это известие вызвало протест как официальных структур, так и жителей соседней страны, которые, впрочем, возмущаются намерениями Хорватии уже не первый год. Возмущены желанием превратить их дом в ядерную свалку и жители и чиновники муниципалитета Двор, однако прислушиваться к их мнению загребские власти не собираются.

Городок Двор имеет довольно трагическую историю. С 18 века он начал активно заселяться бежавшими от турецкого владычества сербами, которым Габсбургская монархия поручила охранять эту территорию от вторжений османов. К 1991 году сербы составляли более 86% жителей муниципалитета, а сам городок тогда носил название Двор-на-Уне. После распада Югославии он стал частью непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина.

1995 год. Разгромленный хорватскими вооруженными силами Двор-на-Уне.

В 1995 году в ходе операции «Буря», вошедшие в него хорватские части устроили в городке массовую расправу с местными жителями. В частности, в одной из школ боевики, обнаружив стариков и инвалидов из местного дома престарелых (в отличие от другой группы из пятидесяти человек, этих девятерых не сумели эвакуировать в силу разных причин), вывели их во двор, где и убили. Свидетелями зверства стали датские миротворцы, которые получили приказ не вмешиваться, но спустя годы рассказали об этом инциденте в своих воспоминаниях.

Хроника 1995 года. Двор-на-Уне. Сербские беженцы, разгромленный городок, довольные хорватские боевики.

После хорватского блицкрига население Двора-на-Уне существенно сократилось (с 14 тысяч 555 человек в 1991 году до 5 тысяч 570 в 2011 году). Но и по сей день сербы составляют в нем большинство населения (более 71%). Загребские власти переименовали городок в Двор, но согласно европейским нормам сербский язык (кириллица) признан в муниципалитете вторым официальным языком.