«Хотят утопить в дерьме»: В Севастополе начинается сбор подписей против застройки Северной стороны

Общественная организация «Русский блок» начинает сбор подписей против презентованного накануне правительством Михаила Развожаева проекта застройки Северной стороны.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель «РБ» Геннадий Басов.

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«Развожаев может потопить в дерьме северную сторону города Севастополя.

На прошлой неделе в Севастополе прошло рассмотрение плана застройки земельных участков в районе лавандового поля – недалеко от пляжа Учкуевка. Как следует из выступления губернатора Севастополя, у него возникла мысль «попилить» земли сельскохозяйственного назначения – на участки под застройку коттеджного поселка.

А теперь поподробней. Ранее, еще во времена Украины, в районе лавандового поля, совхоз «им. Софьи Перовской» передал в собственность своим работникам большое количество участков сельхоз назначения для ведения ими крестьянских хозяйств. Однако в процессе гибели данного предприятия ухудшалось и материальное положение его работников, получивших вышеуказанную землю. Как следствие эти работники продавали землю предприимчивым коммерсантам.

Нетрудно догадаться кто сегодня может являться конечным правообладателем этой собственности. С одной стороны, это граждане России, прибывшие из-за пределов Крыма и купившие землю с прицелом организовать нечто большее, чем выращивание лаванды, а, с другой стороны, это могут быть девелоперы, строящие свои планы построить коттеджи, которые внешне не отличишь от небоскребов, этак этажей в пятнадцать.

Тем не менее и губернатору Севастополя, и присутствовавшим на заседании лицам, доподлинно известно о проблемах у жителей Северной стороны с канализацией. Во многих районах, прилегающих к лавандовому полю, уже сегодня не выдают технические условия на канализацию. А на некоторых улицах Северной стороны, жители со слезами на глазах просят решить эту многолетнюю проблему.

Банально, но сегодня катастрофически не хватает мощностей справиться с нарастающим потоком дерьма – в связи с ростом населения этого района.

Между тем, даже губернатор догадался, что в случае перевода указанных земель из «сельхозки» под коттеджную застройку, на большей части земельных участков будут построены гостиницы из-за близости района к морю, а, значит, и нагрузка на канализацию возрастёт многократно.

Однако, не смотря на это Развожаев, благословил этот проект. Так и хочется выразиться русской пословицей «Бабло побеждает зло! Ну и добро тоже!»

При этом, следует отметить, что как раз коренные севастопольцы приняли этот проект в «штыки». В частности, председатель заксобрания Владимир Немцев и депутат Госдумы Татьяна Лобач нашли аргументы против, однако, как это часто бывает, их аргументы потонули в подобострастных «одобрямс». Как следствие было принято решение поддержать предложение Развожаева.

Хочется отметить, что, следуя уже сложившейся традиции, заезжие градоначальники получают «пинок под зад» на вышестоящую должность, а севастопольцам приходится разгребать многочисленные результаты их деятельности. Похоже, за Развожаевым придется разгребать худшее из того, что уже наворотили предыдущие руководители, – то есть дерьмо.

Организация Русский блок и другие неравнодушные граждане начинают собирать подписи против этой инициативы, и мы сделаем все возможное чтобы общественный резонанс дошел до высшего руководства нашей страны», – заверил Басов.