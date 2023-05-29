Киевляне прячутся в метро и сдают позиции украинской ПВО

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В украинских пабликах появляются все новые фото и видеоподтверждения работы ПВО в Киеве, хотя это категорически запрещено властями.

Так, на одном из роликов можно услышать громкую работу систем ПВО, пытающихся поразить российские цели.

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Работу ПВО можно увидеть на одном снимков в районе Киевского цирка.

Украинский военный паблик «НачШтабу» выражает недовольство несознательностью как граждан, так и местных властей.

«Оказывается не только Кличко плюет на запреты снимать взрывы, – возмущается паблик. – Есть еще несколько уникумов, которые публикуют вот такое. Что думаете, можно ли по этому ролику отследить работу нашего ПВО? Или это из области фантастики?»

Призывает не выкладывать работу ПВО и ВСУшник, ведущий паблик «Бахмутский демон»:

«Удивительная история, читаю, что постят работы ПВО ради осадиков некоторые деятели блогерского мира. А потом будут ныть, что хреновое ПВО не сбивает ракеты. А не будет ПВО просто благодаря вам. Думайте!»

А киевская администрация сообщила, что обломки ракеты упали не только в Оболонском, но и Подольском районе столицы.

При этом киевские власти опубликовали фото обломков и тушения пожара на проезжей части.

Киевляне напуганы и прячутся в метро.

«Опять они их сбили над городом. Говорят, над полями поймать не смогли, скорость большая. А тут, значит, смогли. Не исключено, летела на ГУР, на Рыбальский остров, раз в Подольском сбили», – поделился с «ПолитНавигатором» своими соображениями одна из местных жительниц.

Толком не знают, чем били по Киеву и в Воздушных силах ВСУ.

«Предварительно, это были «Искандеры». Ракеты летели по баллистической траектории с севера. Они разных модификаций. «Искандер-М» – это баллистическая ракета, а есть «Искандер-К» – это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен – дадим позже», – скзаал журналистам спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.