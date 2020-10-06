06.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Беспорядки, Политика, Россия, СНГ
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Киргизские оппозиционеры не поняли намеков Путина


За нынешними протестами в Киргизии стоит экс-президент Алмазбек Атамбаев, которого ночью освободили из СИЗО в ходе штурма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевской интернет-газете «Страна» заявил киргизский политэксперт Айдын Калмурзаев.

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Так, год назад Атамбаева лишили политической неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, узурпации власти и других тяжких преступлениях, а теперь же он жаждет реванша и призывает к бунту против действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

«Атамбаев жаждет реванша. В прошлом году он не получил ожидаемой поддержки Кремля. Путин еще в прошлом году сказал ему, что хватит с Кыргызстана политических конфликтов и чтобы подобное не повторялось, нужно объединиться вокруг действующего президента. Но Атамбаев не понял намека, к тому же у него есть сторонники. Страна фактически оказалась на пороге гражданского конфликта», – сказал Калмурзаев.

Как сообщал ПолитНавигатор, ночью в столице Киргизии протестующие, несогласные с поражением своих партий  на выборах, захватили ряд административных зданий, включая парламент.

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