Косачев: Запад создает из русских образ нации-уголовника

22.12.2021  17:19 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Криминал, Политика, Россия, русофобия


СМИ западных стран пытаются привязать русскую нацию к любому уголовному преступлению.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя СФ Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СМИ западных стран пытаются привязать русскую нацию к любому уголовному преступлению. Об этом в...

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«Национальность имеет значение. Такой любопытный факт. Громкие случаи задержания русских хакеров и тому подобных людей, как когда-то речь шла о русской мафии, хотя часто с весьма нерусским составом. Последовательно формируется образ некой криминальной нации в целом, когда к любому криминальному, полукриминальному или некриминальному событию пытаются привязать русскую национальность», – сказал Косачёв.

Напомним, ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в любой западной стране, где проходят выборы, вылезет целый хор певчих, которые обвиняют Россию во вмешательстве, но до сих пор доказать этого они не смогли.

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