Красносельский: Тирасполь готов принимать российские самолеты

24.09.2021 17:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Приднестровье приветствовало бы возобновление работы военного аэродрома на своей территории, если бы об этом договорились Россия и Молдова.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас взлетно-посадочная полоса, конечно, есть, это военный аэродром, который может принять любой борт, любого тоннажа. Но этот вопрос – политический, а не технический. То есть, чтобы принять борт, надо чтоб кто-то дал коридор, в данном случае – либо Украина, либо Молдова. Но если через Украину российские борта вообще не летают, наверное, это исключено. Тогда Молдова, но даст ли Молдова коридор, наверное, это переговоры между Россией и Молдовой в конечном итоге. Я бы смотрел на них положительно, если бы это было, наверное, политически возможным, технически мы готовы предоставить все возможности для эксплуатации данного аэродрома на сегодняшний день», – сказал Красносельский.

Так, украинские силовики еще в 2019 году заявляли, что аэродром в Тирасполе активно модернизируется россиянами.