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24.09.2021 17:58 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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Красносельский: Тирасполь готов принимать российские самолеты

Новости УкраиныПриднестровье приветствовало бы возобновление работы военного аэродрома на своей территории, если бы об этом...

Приднестровье приветствовало бы возобновление работы военного аэродрома на своей территории, если бы об этом договорились Россия и Молдова.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас взлетно-посадочная полоса, конечно, есть, это военный аэродром, который может принять любой борт, любого тоннажа. Но этот вопрос – политический, а не технический. То есть, чтобы принять борт, надо чтоб кто-то дал коридор, в данном случае – либо Украина, либо Молдова. Но если через Украину российские борта вообще не летают, наверное, это исключено. Тогда Молдова, но даст ли Молдова коридор, наверное, это переговоры между Россией и Молдовой в конечном итоге. Я бы смотрел на них положительно, если бы это было, наверное, политически возможным, технически мы готовы предоставить все возможности для эксплуатации данного аэродрома на сегодняшний день», – сказал Красносельский.

Так, украинские силовики еще в 2019 году заявляли, что аэродром в Тирасполе активно модернизируется россиянами.

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