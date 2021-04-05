Кремль пообещал, что Россия поставит в Республику Сербскую недостающее количество вакцины

05.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Республика Сербская «очень важна» и ее потребности в вакцине «Спутник V» будут удовлетворены.

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контракты на поставку вакцин подписываются с разными государствами на разную сумму, – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не поставила в Республику Сербскую то количество вакцин, которое было проплачено этим сербским энтитетом Боснии и Герцеговины. – Как правило, все контракты растянуты по времени. Это не означает, что объем, указанный в контрактах, предоставляется немедленно, это осуществляется через одну или несколько поставок. Все они растянуты во времени, и это сделано с таким умыслом, чтобы производственные мощности могли покрыть заявленный объем».

Песков также подчеркнул, что безусловным приоритетом для российского производства является удовлетворение внутренних потребностей.

«Важны все государства, и наши братские государства, и в данном случае Республика Сербская для нас, без сомнения, очень важна. Это исторически очень близкие нам люди. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что со временем мы удовлетворим все потребности республики», – сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что ранее появился инсайд о том, что ответственные за распространение российской вакцины чиновники сорвали сроки поставок препарата в Республику Сербскую, зато направили ценный груз в Сан-Марино, пообещавшую взамен гражданство для ряда лиц.