«Крым наводнили бомжи и гопота» – глашатай английской разведки

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

По данным украинских спецслужб, Крым превратился в место, куда по специальной спецпрограмме свозится маргинальный элемент.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский телеведущий-пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что наши спецслужбы постоянно мониторят Крым, и туда постоянно ездят люди, которые смотрят, что там происходит. В Крыму, в Ялте огромное количество крымчан плачет от того, что нет денег привычных и работы привычной. Очень изменилась публика отдыхающих на черноморском побережье Крыма. Если раньше приезжали люди с деньгами, которые их тратили, и жители Крыма весь оставшийся год жили от курортного сезона до курортного сезона, то теперь это бюджетники, которые часто приезжают со своими бутербродами, что называется”, – утверждает Гордон.

По его словам, новы отдыхающие практически не пользуются услугами и ничего не покупают.

“Всё пришло в негодность, Ялта вообще похожа на бомжатник, потому что, мне рассказывали, уровень приезжающих никогда не был таким низким. То есть они не думали, что такие люди есть в России, откуда они приезжают, непонятно – гопота чистая. В гостинице «Ялта-Интурист» установили турникеты на входе, как в метро. Другая публика, воровства много, криминала”, – говорит журналист.

“Внимание! В Крым переселяют очень много людей из России. Это российская госпрограмма по переселению. Переселяют из разных областей, причём, сотнями тысяч. При этом те крымчане, которые армейские, из СБУ, МВД, которые предали Украину и перешли на сторону России, первое время служили в Крыму, сейчас практически все заменены. Их отправили служить дальше в Россию, в Крым приехали другие люди. И в личных делах, и в учётных карточках этих военнослужащих и спецслужбистов есть отметка «Склонен к предательству». Потому что раз предавший предаст и второй. И относятся к ним без должного уважения», – уверяет пропагандист.

«Но при этом замеры настроений жителей Севастополя, я всегда справедливо стараюсь, говорят о том, что ропщут, но назад в Украину не хотят. И слова о том, что хоть камни с неба, но мы дома, справедливые, они не хотят в Украину», – добавил Гордон.

Отметим, что Гордон известен своими несбывшимися прогнозами. Например, он, ссылаясь на якобы полученные им по каналам английской разведки данные, заявил, что в России будет отменен Чемпионат мира по футболу, хотя в итоге ЧМ с успехом прошел минувшим летом.