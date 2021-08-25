Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.08.2021 19:05 (Мск), Вена, Константин Серпилин
 
Дзен, Запад, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Украина, Цензура
Просмотров:

Лавров раскритиковал Запад за поддержку неонацистской Украины

Новости УкраиныНеонацистское украинское руководство не просто саботирует выполнение Минских соглашений – оно делает всё, чтобы...

Неонацистское украинское руководство не просто саботирует выполнение Минских соглашений – оно делает всё, чтобы Киев никогда не смог выполнить взятые на себя обязательства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вене заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются, в том числе и в принимаемых законах – закон об образовании, закон о языках, о коренных народах.

И новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «переходного периода», просто выкорчёвывают всё, что требуют сделать от них Минские договорённости – украинские власти просто не хотят их выполнять.

Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе», – сказал он.

Сергей Лавров возмутился, что Запад демонстративно «не замечает» всех этих нарушений и продолжает поддерживать Киев.

«Поразительно, что эти факты, которые говорят сами за себя и которые невозможно ни отрицать и ни подвергать сомнению, мы предъявляем нашим западным коллегам, а они ничего не могут ответить.

Но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в её попытках поддерживать интерес к себе и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, деньги, жесты поддержки», – резюмировал министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть