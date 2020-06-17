ЛДНР получили право атаковать Украину

17.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона разбрасывается крайне легкомысленными заявлениями по части Минских соглашений, чреватыми для Киева крайне непредсказуемыми последствиями.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда услышал вчера – Мережко заявил, со слов Грызлова, что Минские соглашения – это вообще бумажка, они необязательны к выполнению, мы просто принимаем к сведению. А я думаю, буквально на этот уикенд будут заседать в видеорежиме лидеры ЕС, и Меркель с Макроном традиционно должны дать отчёт о выполнении Минских соглашений Украиной и Россией, и опять, конечно, автоматически продлят санкции для России. А я думаю, а за что же тогда санкции?» – отметил историк и политолог Владимир Корнилов.

«Что сейчас надо России сделать – выложить это официальное заявление официального украинского представителя в минской группе, выложить лидерам ЕС и сказать: подождите, они же необязательны к выполнению! Их же не нужно выполнять, а значит и санкции за их невыполнение не имеют никакой юридической силы и никакого смысла, раз их можно принимать к сведению, а можно не выполнять», – предположил эксперт.

«Или только одной стороны это касается, только Украины? А все остальные, в том числе ДНР-ЛНР – должны? А если они необязательны, то и ДНР-ЛНР могут идти в атаку? Они ведь не нарушат ничего, разве что необязательную бумажку», – добавил Корнилов.

Спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник согласился с тем, что подобное отношение со стороны Киева к документам может привести к непредсказуемым последствиям.

«У меня такое впечатление, что люди приезжают с главной задачей – какую бы креативную глупость привезти с собой. Какой бы очередной хайп получить доведением до абсурда и очередного переговорного тупика. Когда человек приезжает и говорит: вы знаете, международное соглашение высшего уровня, то есть резолюция Совбеза ООН… а мы решили, что оно носит рекомендательный характер и вообще никакого отношения к нам не имеет.

Господа, к нам, наверное, как к ДНР и ЛНР, оно, может быть, и не имеет. То есть мы в данном случае имеем добрую волю, а Украина является всё-таки в том числе и учредителем ООН. 25 статья, в которой резолюции Совбеза являются обязательными для выполнения государством-членом ООН», – напомнил Мирошник украинским экспертам.

«Что мы получаем – мало того, что есть сомнения в базовых документах, ещё и приезжают люди, говорят: а давайте мы у вас налоги будем собирать? Мы говорим: подождите, вы в 2017 году ввели экономическую блокаду, вы перекрыли всю логистику, вы не дали возможностей торговать и строить какие-либо экономические отношения, вы завесили огромное количество денег нашим пенсионерам.

По нашим подсчётам, это в районе 5 миллиардов евро. Это огромные суммы, которые вы сэкономили на наших людях. Вы вывели оттуда огромное количество людей и предприятий, вы разбомбили огромное количество предприятий, и вы сейчас говорите, «а давайте мы ещё пособираем налоги»? А давайте мы вас обложим какими-то обязательствами? А давайте наши законы будут распространяться на вашу территорию?

Есть 258 статья – это террористические организации и в том числе финансирование терроризма. То есть я, получающий зарплату в органах власти ЛНР, автоматически попадаю под эту статью. Любой человек, который хотя бы прикасался к деньгам, имеющим отношение к бюджетам народных республик – это уже 258 статья. Это все – и пенсионеры, и врачи, и те, кто работает в органах власти и так далее. Только им к этой 258-й ещё остальные будут добавляться», – рассказал дипломат.

«Поэтому в данном случае, когда люди приезжают, у меня такое впечатление, что мы живём на разных планетах. Мы приезжаем, чтобы договариваться, но мы сталкиваемся со стеной, у которой нет ни малейшего желания договариваться, есть только стремление максимально загнать в тупик и выяснить самое главное: кто сорвал миротворческий процесс? Это главная задача минских переговоров», – заключил Мирошник.