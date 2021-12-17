Лукаш: Не пнуть хорошенько Зеленского стало признаком дурного тона

На Украине стало признаком дурного тона не ругать президента Владимира Зеленского – и народ, и «элита» окончательно в нём разочаровались.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно смотреть на нынешние рейтинги, Зеленский – свет потухшей звезды, звезда уже взорвалась. Какой сейчас главный тренд в социальных сетях, не пнуть Зеленского – признак дурного тона, причём каждый пинок заслуженный. В чём Зеленский точно объединил страну, в том, что его не воспринимают и не поддерживают большинство граждан и тех, кого называют украинской элитой.

Когда ты набираешь силу пикирующего дельтаплана, уже не важно, что будет дальше. Зеленский уже себя показал и проявил. Каждый понял, что не хочет жить в стране, где всё зависит от настроения Зеленского, который прочитал какой-то не такой пост в социальных сетях, от особенности его жизнедеятельности при употреблении тех или иных веществ и от того, что он лично каждую пятницу кого-то судит и приговаривает», – сказала Лукаш.