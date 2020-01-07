Лукаш: ТВ для Донбасса – это хаб для распила и сепарирование Украины

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Идея пропагандистского телеканала для жителей ЛДНР сама по себе настолько токсична, что во главе этого медиа с равным успехом можно было бы поставить и бандеровку Ирину Фарион, и одиозную националистку Ларису Ницой, и «протоукра» Владимира Вятровича.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это попахивает неким сепаратизмом. А, скажите, жители неподконтрольных – не украинцы? Для них нужно специальное телевидение, специальные законы? Это что за сепарирование граждан Украины?

А может надо заняться нашим телевидением. Почему жители неподконтрольных территорий не смотрят наше телевидение? Причина одна: низкое качество и отсутствие доверия.

Второе… государство никогда не было эффективным управленцем в медиасфере. Всё, что создавало государство, находилось на 20-х, 30-х позициях телерейтинга, то есть, его никто не смотрел, кроме редактора, его жены и собаки», – заявила экс-министр.

«У нас есть радиостанция минобороны «Армия FM», вы её слышали? Она оплачивается из госбюджета, из наших налогов. ИА «Укринформ» и «UA.TV» (а у нас есть такой канал!) обходятся в 424 миллиона гривен в год украинским налогоплательщикам. Кроме того, есть «Суспильне мовлення», которое обходится свыше миллиарда в год (цифра на 2018), и кто из вас его смотрит? Никто.

Поэтому всё, что придумала эта новая команда – это распил, это сепарирование граждан и абсолютно безумная идея… Это напоминает желание создать неких хаб для распила неких средств», – добавила Лукаш.

Также юрист прокомментировала назначение известной оскорбительными высказываниями в адрес президента России журналистки Елены Трибушной на пост директора телеканала.

«Что касается этой Трибушной, это, конечно, плевок в лицо всем украинцам. Потому что человек, который называл последними словами Зеленского и его команду, человек, который называл последними словами жителей Донбасса, теперь будет им рассказывать, как Родину любить.

А почему Трибушная? Почему тогда не Фарион, Ницой? Не Вятрович? Чего скромничать? Жги-говори! Мели, Емеля, твоя неделя – тем более, за государственный счёт!

В общем, мне очень не нравится эта идея, уверена, что она будет обречена, и надеюсь, что подходы к ней пересмотрят», – заключила Елена Лукаш.