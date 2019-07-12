Майданщики объявили о капитуляции западного мира

12.07.2019

Восстановление в правах российской делегации в ПАСЕ якобы стало бомбой, «заложенной под мировую цивилизацию».

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил одесский художник-майданщик Александр Ройтбурд, отвечая на вопрос, не раздражает ли его возвращение России в ПАСЕ.

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«Я думаю, это капитуляция западного мира перед новым Гитлером. То, что путинская Россия — угроза для мира, я понял в начале нулевых, еще до военного вторжения в Грузию. Это бомба, заложенная под мировую цивилизацию. А мировая цивилизация не имеет рычагов противодействия этой угрозе», – возмущается Ройтбурд.

В свою очередь директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина говорит, что «РФ с триумфом вернулась и фактически ничего не исправила из того, в чем ее обвиняли».

«И этим Европа еще раз доказала, что ценности — ничто по сравнению с интересами. А интересы сугубо прагматичные. И я не думаю, что здесь речь только о взносах. Очевидно, что это первый шаг к восстановлению отношений с Россией, особенно экономических», – считает Бекешкина.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.