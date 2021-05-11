Македонский премьер заявил ЕС об отказе обсуждать с Болгарией идентичность своего народа

11.05.2021, Скопье, Алексей Топоров

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в ходе визита в Брюссель сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что идентичность македонцев не будет предметом переговоров с Болгарией.

Об этом сообщает телеканал «Телма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Македонская идентичность, помимо того, что она является предметом гордости, также является фактом, наукой, традицией и национальным символом нашего народа, – заявил Заев. – Она не была и не будет предметом переговоров. Европейские ценности – это дорожная карта для нас, но защита идентичности также является европейской ценностью».

Заев сообщил, что направил в Европейскую комиссию просьбу активнее искать решение, чтобы разблокировать начало переговоров с Северной Македонией. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен сказала гостю, что выступает за одновременное начало переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз.

Заев и фон дер Ляйен

Напомним, что ранее Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. Именно македонский Охрид был колыбелью болгарского Православия, общие герои обоих «народов» поднимали соплеменников на борьбу с турками, а, по сути, «македонский язык» является диалектом болгарского языка.

Однако после Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти (именно македонские террористы совместно с болгарскими «коллегами» убили в Марселе югославского короля Александра Первого Карагеоргиевича).

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, только подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.

Стараниями югославских властей появилась отдельная Социалистическая республика Македония, а также созданная по лекалам украинской и белорусской идентичности в СССР отдельная македонская идентичность (в купе с выделением черногорской и мусульманской идентичностей).

А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская Православная Церковь», что стало своего рода историческим нонсенсом – впервые христианская Церковь была учреждена по инициативе атеистических властей.

Поле распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне, появились на территории исторической Македонии много позже собственно эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны.

После чего Греция заблокировала вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье было принято компромиссное самоназвание «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей Виргинская звезда был заменен на флаг с изображением солнца.

В свою очередь, консервативно-националистическое руководство страны в пику Афинам разработало теорию о том, что древние македоняне не имели отношения к грекам, и поучаствовали в этногенезе современных македонцев, после чего беззастенчиво застроило Скопье аляповатыми монументами античным героям.

После Преспанского соглашения эти процессы сошли на нет, и даже памятник Александру Македонскому в северомакедонской столице был переименован в «Памятник всаднику».

Но остались недоразумения с болгарами. Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.