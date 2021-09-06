Меджлисовцы начали сбор личных данных крымских силовиков

06.09.2021 14:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Меджлисовцы и их фанаты требуют расправы над российскими силовиками, которые участвуют в задержаниях членов экстремистских группировок.

Так, председатель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа», бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров в своем блоге опубликовал фотографию полицейского с просьбой сообщить ему личные данные правоохранителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что можете сообщить об этом… экземпляре, напишите. Вплоть до номера мобильного телефона. Если не можете тут, то – в личку», – написал Чубаров.

При этом, бежавший на Украину крымский пловец-марафонец Олег Софяник, симпатизирующий экстремистам-меджлисовцам и не поддержавший воссоединение полуострова с Россией, открыто призвал к расправам над силовиками.

«Надо начинать собирать информацию обо всех путинских карателях в Крыму. Головорезах из банды ФСБ, полицейских, росгвардейцах, судьях и т.д. Их имена, адреса, телефоны, адреса членов их семей. Они должны знать что их постигнет возмездие за их зверства», – написал Софяник.

Напомним, накануне в Симферополе был задержан замглавы Меджлиса Нариман Джелялов, которого подозревают в причастности к повреждению газопровода в Крыму 23 августа.