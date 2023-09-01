Моргенштерн задействовал «бабушек Путина» в перформансе вокруг своего «возвращения»

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Рэпер-иноагент Моргенштерн начал масштабную кампанию по возвращению в Россию.

На прошлой неделе он выложил видео, в котором жаловался на неудачное сотрудничество с американским коллегой, ругал Запад, извинялся перед поклонниками и просился в обратно в Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Якобы спонтанно откликнулись на это обращение бабушки из так называемых «отрядов Путина». Это интернет-проект, в котором пожилые женщины якобы поддерживают президента. На самом деле «отряды Путина» – коммерческий проект краснодарского бизнесмена. Так что бабушки, вполне возможно, не бесплатно обратили внимание на покаянные речи Моргенштерна.

«Мы услышали тебя, Моргенштерн. Что там в Америке ничего не получилось? И не получится. На хер ты там не нужон никому. В Россию захотел, русские песни петь? Свою душу продал за доллары, а теперь лезешь в Россию. Не нужон ты нам здесь. Поздно, Алишерка, поздно! Тьфу», – заявили старушки и порвали портрет рэпера.

Моргенштерн оперативно выложил видеоответ.

«Бабулечки мои родные, не продавал я душу свою за доллары американские. Я давно ее за рубли продал. Мы с рублем упали, чтобы оттолкнуться от дна», – сказал рэпер, разорвал долларовую купюру и исполнил шансон.

«Всем все ясно? Новый хайп – на сей раз на теме возвращения», – прокомментировал видео сенатор РФ Алексей Пушков в своем тг-канале.