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Москва поможет ЛДНР перейти в наступление
Вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях для государственности Украины в случае наступления на ЛДНР означает, что РФ снимает с себя обязательства по сохранению государственности Украины.
К такому выводу пришли политические эксперты, опрошенные газетой “Московский комсомолец”.
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“Фактически Путин предложил Украине вспомнить войну 2008 года, по итогам которой Абхазия и Южная Осетия окончательно оформили свою государственность. Факт нападения Киева на Донбасс обяжет Москву принудить Украину к миру. Думаю, Киев это понимает и не будет рисковать, так как наши военные возможности несопоставимы, – полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
“Если Киев нападет на ДНР и ЛНР, те окажут ожесточенное сопротивление, а Москва поможет им перейти в наступление, – в свою очередь сказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Путин считает, что в этом случае Россия вправе снять с себя любые обязательства по целостности Украины. Тогда в исторических границах будет воссоздана Новороссия, которую Москва признает суверенным государством”.
Метки: Владимир Жарихин, Владимир Путин, ДНР, Игорь Коротченко, конфликт в Донбассе, ЛНР
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