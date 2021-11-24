Муждабаев: Россия взяла в клещи Украину и Турцию

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Новости Украины

Военный контингент РФ в Сирии позволяет Москве размещать ракеты и бомбардировщики, чтобы контролировать проливы Средиземного моря.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин взял Украину и Турцию в клещи Сирией. Сирия даёт возможность для перенаправления потока беженцев, что мы видим сейчас. Также он размещает ракеты и бомбардировщики, чтобы контролировать проливы в Средиземном море. Контролировать всё, и до всего доставать ракетами, чтобы шантажировать человечество. Все мечты Путина сбылись под медленное ввинчивание «Северного потока-2» в определённые места европейской элиты. Большая война начнётся с Украины, а потом будет мировой» – выпалил Муждабаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ничего страшного в задержке сертификации немецкого участка «Северного потока-2» нет, поскольку газопровод все равно не начнет работать в этом отопительном сезоне.

Кроме того, в Вашингтоне отметили, что если Россия посчитает нужным перебросить войска к украинской границе, она это сделает, как бы по этому поводу ни возмущались страны западного блока.