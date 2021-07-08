На переговорах в Брюсселе косовские албанцы внезапно забыли о пропавших без вести

08.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной получился очень сложным, и косовские сепаратисты нередко скатывались до прямых оскорблений, в то время как сербская сторона действовала аргументами.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам глава сербской делегации в Брюсселе, директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, косовские сепаратисты на переговорах забыли поднять тему пропавших без вести, в то время как последнее время их лидеры постоянно педалировали ее в публичных выступлениях, обвиняя Сербию в желании скрыть некие массовые преступления.

«Мы видели сегодня, вчера и в предыдущие дни, как албанские политики везде звонили о преступлениях, о проблеме пропавших без вести, – рассказал Петкович. – Но когда они приехали в Брюссель, и когда нужно было конкретно нужно ответить на вопрос о том, как решить эту проблему, как найти всех пропавших без вести, в выступлении Приштины этот вопрос не поднимался ни словом».

Отметим, что ранее глава Комиссии правительства Сербии по пропавшим без вести Велько Одалович говорил , что Приштина отказывается допускать на территорию Косово сербских экспертов, чтобы провести эксгумацию останков, убитых боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) сербских жителей края. Поэтому сербская сторона сама подняла вопрос о пропавших без вести и всем, что с этим связано, на переговорах в Брюсселе.

«Когда дело дошло до проблемы создания Сообщества сербских муниципалитетов (пункт Брюссельского соглашения 2013 года, который и по сей день саботируется Приштиной – ред.), мы четко заявили, что это условие всех условий, если мы хотим пойти дальше, поскольку это подразумевает реализацию коллективных прав сербского народа в Косово и Метохии, поскольку многочисленные инциденты, нападения на собственность сербов, на собственность СПЦ только подтверждают, насколько необходимо создание Сообщества», – отметил Петкович.

По словам главы сербской делегации, со стороны Приштины было игнорировать вопросы, поднятые сербской делегацией – о Сообществе сербских муниципалитетов, пропавших без вести, проблеме репатриантов, таких как Драгица Гашич из Джаковицы.

Также Петкович показал косовской делегации фотографию избитого албанцами несовершеннолетнего Николы Перича , и спросил их, что говорят им раны на 13-летнем мальчике.

«Он является символом страданий всего нашего народа в последнее время, у нас было 75 подобных инцидентов только с начала года, и поэтому важно, чтобы мы вели переговоры», – сказал Петкович, добавив, что он сказал это главе делегации Косово Беснику Бислими.

«Он ответил, что я не хочу вас слушать, но я сказал, что хочу послушать вас, потому что мы должны говорить. Судьба определила, что сербский и албанский народы живут в Косово и Метохии, и мы должны искать решения», – заключил Петкович.