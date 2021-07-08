На переговорах в Брюсселе косовские албанцы внезапно забыли о пропавших без вести
Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной получился очень сложным, и косовские сепаратисты нередко скатывались до прямых оскорблений, в то время как сербская сторона действовала аргументами.
Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам глава сербской делегации в Брюсселе, директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, косовские сепаратисты на переговорах забыли поднять тему пропавших без вести, в то время как последнее время их лидеры постоянно педалировали ее в публичных выступлениях, обвиняя Сербию в желании скрыть некие массовые преступления.
«Мы видели сегодня, вчера и в предыдущие дни, как албанские политики везде звонили о преступлениях, о проблеме пропавших без вести, – рассказал Петкович. – Но когда они приехали в Брюссель, и когда нужно было конкретно нужно ответить на вопрос о том, как решить эту проблему, как найти всех пропавших без вести, в выступлении Приштины этот вопрос не поднимался ни словом».
Отметим, что ранее глава Комиссии правительства Сербии по пропавшим без вести Велько Одалович говорил, что Приштина отказывается допускать на территорию Косово сербских экспертов, чтобы провести эксгумацию останков, убитых боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) сербских жителей края. Поэтому сербская сторона сама подняла вопрос о пропавших без вести и всем, что с этим связано, на переговорах в Брюсселе.
«Когда дело дошло до проблемы создания Сообщества сербских муниципалитетов (пункт Брюссельского соглашения 2013 года, который и по сей день саботируется Приштиной – ред.), мы четко заявили, что это условие всех условий, если мы хотим пойти дальше, поскольку это подразумевает реализацию коллективных прав сербского народа в Косово и Метохии, поскольку многочисленные инциденты, нападения на собственность сербов, на собственность СПЦ только подтверждают, насколько необходимо создание Сообщества», – отметил Петкович.
По словам главы сербской делегации, со стороны Приштины было игнорировать вопросы, поднятые сербской делегацией – о Сообществе сербских муниципалитетов, пропавших без вести, проблеме репатриантов, таких как Драгица Гашич из Джаковицы.
Также Петкович показал косовской делегации фотографию избитого албанцами несовершеннолетнего Николы Перича, и спросил их, что говорят им раны на 13-летнем мальчике.
«Он является символом страданий всего нашего народа в последнее время, у нас было 75 подобных инцидентов только с начала года, и поэтому важно, чтобы мы вели переговоры», – сказал Петкович, добавив, что он сказал это главе делегации Косово Беснику Бислими.
«Он ответил, что я не хочу вас слушать, но я сказал, что хочу послушать вас, потому что мы должны говорить. Судьба определила, что сербский и албанский народы живут в Косово и Метохии, и мы должны искать решения», – заключил Петкович.
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