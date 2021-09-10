На сайте Зеленского появилась петиция с требованием денацификации Украины

10.09.2021 17:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На сайте интернет-представительства президента Украины появилась электронная петиция, в которой главу государства просят обеспечить мир в Донбассе и положить конец разгулу праворадикалов.

Петицию опубликовал Николай Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе автор приводит текст новости, ранее опубликованной «ПолитНавигатором», в которой рассказывается, как проведенной украинскими социологами опрос в Крыму показал, что абсолютное большинство крымчан поддерживает вхождение в состав России и политику президента Владимира Путина. В итоге опрос в Киеве решили не публиковать.

В связи с вышеизложенным Исаев просит Зеленского обеспечить мир в Донбассе путем выполнения минских соглашений.

Кроме того, обеспечить свободное развитие, использование и защиту русского языка, отменить все языковые ограничения, провести денацификацию и обеспечить в стране верховенство закона и права.

Проголосовать в поддержку петиции можно по этой ссылке.

Если под документом поставят подписи 25 тысяч человек, он будет рассмотрен президентом.