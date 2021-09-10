На сайте Зеленского появилась петиция с требованием денацификации Украины

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием денацификации УкраиныНовости Украины
На сайте интернет-представительства президента Украины появилась электронная петиция, в которой главу государства просят обеспечить мир в Донбассе и положить конец разгулу праворадикалов.
Петицию опубликовал Николай Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
В документе автор приводит текст новости, ранее опубликованной «ПолитНавигатором», в которой рассказывается, как проведенной украинскими социологами опрос в Крыму показал, что абсолютное большинство крымчан поддерживает вхождение в состав России и политику президента Владимира Путина. В итоге опрос в Киеве решили не публиковать.
В связи с вышеизложенным Исаев просит Зеленского обеспечить мир в Донбассе путем выполнения минских соглашений.
Кроме того, обеспечить свободное развитие, использование и защиту русского языка, отменить все языковые ограничения, провести денацификацию и обеспечить в стране верховенство закона и права.
Проголосовать в поддержку петиции можно по этой ссылке.
Если под документом поставят подписи 25 тысяч человек, он будет рассмотрен президентом.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.