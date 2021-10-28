На Украине могут убить за 100 долларов – Чаплыга

Новости Украины

На Украине попытки выступить против олигархов или местных авторитетов всегда заканчиваются отъёмом имущества или убийством .

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу подчеркнуть, что опаснее всего в этой стране – выступать против конкретного олигарха, местного бандита, феодала и местной власти. Вы можете критиковать Зеленского и правительство, у вас будут проблемы с правоохранительными органы, но убивать вас за это не будут. Но, если вы где-то зацепите интересы местного феодала, царька, бандита, тут могут убить и за сто долларов, и никто даже ухом не поведёт. К сожалению, мы живём именно в такой реальности», – подчеркнул он.

Кроме того, политолог отметил, что бизнес маршрутных перевозок на Украине сплошь покрыт криминалом.

«Мы понимаем, что все маршруточные перевозки – махровый криминал. Мы понимаем, что там бандиты и «крыша», причём солнце не видно от этих «крыш», которые конкурируют за то, чтобы «доить» эти маршрутки. Просто так получить эти маршруты нельзя, даже если вы честный бизнесмен, получите кредит в банке, купите 10 маршруток, выиграете лицензию и так далее. Закончится тем, что на вас заведут дела, арестуют маршрутки, пока будете судиться их продадут. Вы выиграете суд, но вашего маршрута и маршруток нет, будете их долго искать и не найдёте. Вот так работает защита инвестора в этой стране», – заключил Чаплыга

Напомним, ранее в Киеве призвали амнистировать боевиков «ООС», занимавшихся криминалом.

Кроме того, в Москве отметили, что после того, как украинская судебная система будет отдана иностранцам, эта страна окончательно окажется под контролем западного полукриминального бизнеса .