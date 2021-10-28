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28.10.2021 17:17 (Мск),

Киев, Вадим Москаленко

 
Криминал, Политика, Украина
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На Украине могут убить за 100 долларов – Чаплыга

Новости УкраиныНа Украине попытки выступить против олигархов или местных авторитетов всегда заканчиваются отъёмом имущества или...

На Украине попытки выступить против олигархов или местных авторитетов всегда заканчиваются отъёмом имущества или убийством.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу подчеркнуть, что опаснее всего в этой стране – выступать против конкретного олигарха, местного бандита, феодала и местной власти. Вы можете критиковать Зеленского и правительство, у вас будут проблемы с правоохранительными органы, но убивать вас за это не будут. Но, если вы где-то зацепите интересы местного феодала, царька, бандита, тут могут убить и за сто долларов, и никто даже ухом не поведёт. К сожалению, мы живём именно в такой реальности», – подчеркнул он.

Кроме того, политолог отметил, что бизнес маршрутных перевозок на Украине сплошь покрыт криминалом.

«Мы понимаем, что все маршруточные перевозки – махровый криминал. Мы понимаем, что там бандиты и «крыша», причём солнце не видно от этих «крыш», которые конкурируют за то, чтобы «доить» эти маршрутки. Просто так получить эти маршруты нельзя, даже если вы честный бизнесмен, получите кредит в банке, купите 10 маршруток, выиграете лицензию и так далее. Закончится тем, что на вас заведут дела, арестуют маршрутки, пока будете судиться их продадут. Вы выиграете суд, но вашего маршрута и маршруток нет, будете их долго искать и не найдёте. Вот так работает защита инвестора в этой стране», – заключил Чаплыга

Напомним, ранее в Киеве призвали амнистировать боевиков «ООС», занимавшихся криминалом.

Кроме того, в Москве отметили, что после того, как украинская судебная система будет отдана иностранцам, эта страна окончательно окажется под контролем западного полукриминального бизнеса.

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