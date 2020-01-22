На Украине завели дело против экс-чиновника, грозившего России развалом
Бывший уполномоченный правительства в Европейском суде по правам человека и экс-представитель президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин получил официальное подозрение от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уважаемые друзья. Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива.
Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое. Буду благодарен всем за поддержку моей семьи. Смерть российским оккупантам!», – написал экс-чиновник.
При этом российский адвокат, защищавший ранее в суде украинскую военную преступницу Надежду Савченко, назвал такие действия украинских правоохранительных органов «плохой идеей».
«НАБУ пришло к бывшему представителю Украины в ЕСПЧ Борису Бабину. Это прямо очень плохая идея, like seriously (вот серьезно – прим. ред.)», – отметил он в Facebook.
Напомним, ранее Борис Бабин предрекал для Крыма «тяжелые времени» и его возвращение в состав Украины после «развала России».
Спасибо!
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