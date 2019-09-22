Надька Савченко разоблачила Авакова

22.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Историю с «минированием» моста Метро в Киеве придумал глава МВД Арсен Аваков, чтобы показать свою значимость и сохранить контроль над Нацгвардией, которую хочет переподчинить себе президент Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она высмеяла то, как была организована спецоперация, и украинские силовики на БТРах с флагами пошли по «заминированному» мосту.

«Умные люди понимают, что это был театр одного актера – Авакова. И он ему нужен был для того, чтобы быть полезным президенту Зеленскому и далее. Они и дальше будут делить Нацгвардию, в первую очередь и, скажем, право на силу в государстве.

Я вам скажу о «маячках», на которые я отреагировала. Первое – человек, военнослужащий из 8-го полка. Давайте вспомним дело «Савченко-Рубана» – агенты СБУ, или из 8-го полка.

Как была сама спецоперация по задержанию… Аваков послал бронетранспортер на мост. Вы себе представляете ситуацию, если реальный террорист, реально заминировал мост, и парням говорят: «Парни, сядьте на БТР, прокатитесь, заберите его по заминированному мосту. Ну и флаг возьмите Украины, он вас точно спасет». Вы поедете?

Вы понимаете, что абсурдность проведенной операции показывает ее теневые роли. Потому сами кино придумали, сами кино сняли», – заявила Савченко.