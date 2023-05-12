Наступление ВСУ началось? Что известно на данный момент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчера ряд российских военных телеграм-каналов сообщил тревожные новости: украинские вооруженные формирования начали наступление и смогли занять некоторые позиции.

Впрочем, уже вечером, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Минобороны РФ заявило, что оснований для беспокойства нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», – заявили в российском оборонном ведомстве.

Утверждается, что по состоянию на конец вчерашнего дня на Купянском направлении активные боевые не велись, а Краснолиманском были отражены две атаки ротных тактических групп противника.

Кроме того, «на Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск».

«В настоящее время [22.00 вчерашнего дня] идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике. На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», – добавил в Минобороны РФ..

Военно-аналитический паблик «Рыбарь» уточнил, где находится Малоильиновка.

«Малоильиновка находится по старым картам Генштаба в 1 км к северо-востоку от Ягодного на северной окраине Бахмута. От окраин Богдановки, где случился прорыв ВСУ по версии ЧВК «Вагнер», до Мало-Ильиновки — свыше 6 км. Таким образом в Минобороны России подтвердили, как минимум, факт активных боевых действий и удара по флангу группировки в том месте, о котором говорили военкоры ЧВК «Вагнер», – отмечает «Рыбарь».

В свою очередь военкор Юрий Котенок утверждает, что прорыв на западном берегу канала Северский Донец случился, поскольку, вопреки бодрым рапортам наверх, в том месте не оказалось боевого охранения.

«9 мая в День Победы, если что, в 5.50 подъехали два танка и по одному начали бить с 1 км прямой наводкой по позиции «Сухой бассейн». Соответственно, пехота сыграла ретираду. Хохлы подняли квадрик, посмотрели, что позиции оставлены. Выдвинули БТР М113, сбросили пехоту — человек 8. Пехота стала вкатываться на позиции. Комбриг попытался купировать прорыв, выдвинув резерв — танковую роту. Она шла полдня, и из 6 танков дошёл один! А когда он приехал, выяснилось, что у него осколочнофугасных снарядов нет, только кумулятивные и подкалиберные! Сняли две роты со второго эшелона и перекинули на участок прорыва, но они не пошли — хохлы постоянно работали артиллерией. Про снарядный голод (всё по нормам ГШ). А как воевать, если в артиллерии бригады всего 0,2 бк. Это 1/5 часть, если что. Так получали! При прорыве случайно подбили «Брэдли» хохлов. А как воевать, если ППУ (передовой пункт управления) бригады в 40 км от линии соприкосновения? Как? Это ж баррель полный. На следующий день на участок прорыва прибыл генерал Сычевой, метров 300 отбили у содомитов, остальное — нет», – пишет военкор.

В числе причин локального продвижения противника он называет следующие факторы:

«1. Вранье должностных лиц уровня командира батальона. 2. Невладение обстановкой. 3. Трусость подразделений (конкретно, знают каких и где) и, прежде всего, комбата и комрот. 4. Отсутствие воздушной разведки. 5. Неподготовленность, необорудованность позиций и отсутствие средств противотанковой борьбы. 6. Неподготовленность резервов и их беспомощность. 7. Отсутствие перед позициями минных полей. 8. Отсутствие устойчивой связи. 9. Интриги с ЧВК, которые накануне ушли с западного берега канала на правом соседнем участке обороны, но об этом не сказали».

Кроме того, вчера появилась информация о боях недалеко от Горловки, в частности у населенного пункта Майорск.

«Сообщается, что противнику в течение дня удалось занять два опорных пункта, однако донбасские подразделения оперативно отреагировали на попытку продвижения и не дали неонацистам основательно закрепиться. Ожесточённые бои длились весь день. В итоге бойцам 1-го армейского корпуса удалось вернуть инициативу, ВСУ вынуждены были отступить на свои старые рубежи, забрав с собой значительное количество убитых и раненых. Попытка прорыва оказалась безуспешной. Однако иллюзий здесь никто не питает, Донбасс готовится отбивать новые накаты врага», – пишет телеграм-канал Wargonzo.

При этом продолжаются бои за освобождение оставшейся части Артемовска.

«Зона контроля ВСУ в западных кварталах Бахмута сжалась еще на 220 метров: бои идут в одном из трех главных укрепрайонов противника, в «Гнезде». Все три укрепрайона нанесены на карту. В целом, на локальные обвалы фронта и мощную медиакампанию, устроенную Пригожиным против Минобороны России, вероятнее всего, придётся реагировать. Возможно, в ближайшие дни мы увидим активизацию действий ВС РФ на Бахмутском направлении», – не исключает «Рыбарь.

Украинский военный паблик DeepState, занимающийся составлением карт пишет:

Враг потерял свои позиции у Ступочек и Ивановского. Зафиксирована также утрата позиций и на территории Белогоровки (Д). Продолжаются бои у Ивановского, Хромового и в самом городе Бахмут».

Впрочем, авторы паблика тут же предостерегают украинцев от завышенных ожиданий.

«Продолжаем фиксировать потерю позиций врагом на бахмутском участке. Впервые за долгое время на карте появился синий цвет. Но не нужно создавать завышенные ожидания. Данные действия носят больше тактический характер, чем оперативно-стратегический», – подчеркивает DeepState.

Тяжелую ситуацию для ВСУ непосредственно в Артемовске признает и тг-канал «Бахмутскицй демон», который ведет ВСУшник.

«По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна, я бы сказал, имеем только оптимизм, не надо там радоваться в тылах сильно, еще куча работы», – пишет военный.

А вот автор российского телеграм-канала «НеФормат» пишет, что вчера его «в очередной раз поразила массовая истеричность общества.

«И общество уже неспособно проанализировать ничего. Хотя доступна масса информации. Так чтобы понять масштабы того, что вам раздувают так называемые «военкоры». Легко проверить, что я сейчас пишу. Населенный пункт Попасная был освобожден в июне 2022 года. За это время линия фронта изменялась на 24 км по птичьему полету, а по дороге на 31 км. Ровно столько от Попасной до Бахмута (Артемовска). Так называемое великое наступление ВСУ осенью позволило им отодвинуть наши войска на глубину 50 км, после чего они просто дальше сделать ничего не смогли. Вот чтобы совсем понять глубину страха и паники, которую сеют сейчас называющие себя «военкорами» обычные диванные алкаши, постройте на карте маршрут от Орехова до Геническа. И подумайте своей головой, сколько усилий понадобится», – пишет «НеФормат».

Похожего мнения придерживается и военный обозреватель Юрий Подоляка, отмечающий, что вчера наряду с локальными попытками прорыва российских позиций «во второй половине дня наблюдался мощный информационный накат со стороны противника».

«И это еще со стороны «ципсошников» была только разведка боем, поверьте мне. И очень жаль, что многие каналы на это повелись. Причем, всех ловят на одном. На хайпе. «Попавшиеся в лапы ЦИПСы» просто хотят быть первыми во всем и … боятся пропустить инфоповод. На том и ловятся. Думаю, многие из вас уже знают, что «колоны ВСУ под Харьковым» и «готовящийся крупный десант под Херсоном» были вбросами. При этом под Артемовском жарко и тяжело. Здесь по итогам вчерашних боев, пока просматривается попытка разжать клещи вокруг города с целью восстановления снабжения группировки ВСУ в западных его кварталах. Частично противнику это удалось», – пишет Подоляка.

Он добавил, что в информационном пространстве война идет не менее активно, чем на фронте.

«И я попрошу коллег быть бдительными и не гоняться по всем помойкам за новостями в желании «ее не пропустить». Не помогайте нашим врагам», – призвал Подоляка.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин обращает внимание, что «оперативные резервы сторон не задействованы» и тоже предупреждает об активности украинских информационщиков.

«Еще раз напоминаю – во время начала реального контрнаступления противника будет наноситься серьезный дезинформационный и киберудар, которые должны посеять панику и увеличить дезорганизацию госструктур», – подчеркивает Рожин.