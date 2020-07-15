Не хотим как в США: В Питере протестовали против сноса памятника в Сочи

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Юные представители петербургского отделения движения «Русские демократы» вышли на пикеты против осуществленного накануне в Сочи демонтажа памятника в честь русской крепости времен Кавказской войны после требований черкесской общины.

Пикетчики провели параллели между произошедшим на юге России и акциями аналогичного «политкорректного вандализма» в США.

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Двое представителей движения «Русские демократы» провели акцию возле питерского лицея 214. В руках они держали плакаты: «BLM уже в России» и «Сегодня сносят памятник в Адлере, завтра снесут Конституцию и Россию».

«Мы проводим эту акцию по причине того, что в Адлере снесли памятник русским солдатам, – прокомментировал мероприятие председатель Петербургского отделения «Русских демократов» Иван Кузнецов. – Памятник не был посвящен каким-либо завоеваниям, но защитникам Отечества. Мы считаем, что снос таких памятников – это переписывание истории. Учитывая общемировые тренды: как сносят памятники в Америке, как эта тенденция переносится на Европу, мы опасаемся, что она может захлестнуть и Россию».

Закончилась акция тем, что к пикетчикам вышла директор лицея 214, вырвала один из плакатов и потребовала покинуть территорию.

Напомним, что в Адлере (Сочи) 9 июля местной администрацией был демонтирован памятник, установленный 30 июня на месте основания в 1837 году русской армией в ходе Кавказской войны форта Святого Духа. Причиной стало требование представителей черкесской общины убрать монумент, что вызвало большой резонанс во всей остальной России. Ряд представителей русской интеллигенции высказались против действий сочинской администрации. В итоге ситуацию попытался разрулить депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин, который призвал всех успокоиться и пообещал, что памятник, в итоге, будет установлен, но в другом месте – более близком к местоположению исторического форта Святого Духа.