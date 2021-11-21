Оборудование из Донбасса удержало Останкинскую башню от падения

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Указ президента РФ о снятии ограничений для товаров из ЛДНР можно назвать «прорывным», поскольку теперь предприятия республик Донбасса заработают на полную мощность.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указ, что называется, прорывной для наших республик. Российская Федерация в очередной раз поддерживает жителей Донбасса там, где самое узкое место. Развитие нашей экспортно ориентированной промышленности сдерживали экономическая блокада, непризнанность ДНР и ЛНР», – сказал Пушилин.

Он добавил, что полноценное открытие российских рынков для товаров из республик увеличит загрузку предприятий, до этого работавших на треть своей мощности, что означает создание рабочих мест и увеличение зарплат.

По словам Пушилина, основные экспортные товары ДНР – это продукция металлургии, уголь, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы, мороженое.

«Есть и уникальная продукция, например сталепроволочные канаты завода «Силур». Они удержали Останкинскую башню от падения во время пожара 2000 года, используются на множестве подвесных мостов в России, канатных дорог. Спросом в РФ пользуется наша кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное оборудование, электрооборудование. Список можно продолжать и продолжать. Так что мы можем предложить большую номенклатуру конкурентоспособной продукции и по цене, и по качеству», – рассказал глава ДНР.

«Предприятия республики готовы равноправно участвовать в госзакупках с широким ассортиментом товаров, произведённых в ДНР», – подчеркнул Пушилин.

«Стоит ли на ваших товарах маркировка «Сделано в ДНР»?» – спросил журналист.

«Конечно. На полках наших магазинов мы даже специально выделяем эту маркировку. Теперь эта продукция законно будет представлена в Российской Федерации», – ответил глава республики.