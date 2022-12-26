Обострение в Косово: Запад идёт ва-банк, рассчитывая, что Россия увязла на Украине

На семнадцатый день протестов, которые проводят сербы на севере Косово и Метохии, ситуация стала чрезвычайно напряжённой, рядом с одной из баррикад звучала стрельба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

25 декабря власти в Приштине запретили въезд в Косово и Метохию Патриарху Сербской Православной Церкви Порфирию, который намеревался посетить Печскую Патриархию, то есть монастырь, настоятелем которого он является по статусу. Патриарший кабинет сообщил, что Порфирий не отказывается от намерения послужить в Печской Патриархии и ожидает, что дискриминационное решение будет отменено, а также прекратится попрание прав и религиозных свобод православных сербов, живущих на земле своих предков как минимум полторы тысячи лет.

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Также 25 декабря появилась информация о том, что при попытке «спецназа Республики Косово» снести баррикады на дороге поблизости от города Зубин-Поток звучала стрельба. Косовская газета Koha Ditore написла, что якобы был обстрелян латвийский контингент миссии KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за «обеспечение стабильности» в Косово – прим.) Власти в Приштине подтвердили только сам факт стрельбы.

Вечером того же дня президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с премьер-министром Анной Брнабич и военным руководством страны. После совещания начальник Генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович срочно отправился в Рашку – город вблизи административной границы с Косово.

Перед этим Мойсилович в обращении к нации заявил, что ситуация требует присутствия Армии Сербии вдоль административной границы с Косово.

«Я на пути в Рашку, армия Сербии получила точные и ясные задачи, которые будут полностью реализованы и выполнены. Ситуация сложная», – сказал генерал.

Стоит отметить, что, хотя армия Сербии является самой мощной в регионе, она не имеет опыта боевых действий и располагает в основном устаревшим вооружением. Кроме того, её командование и офицерский состав в последние годы воспитываются в духе НАТО. К примеру, 20 декабря Минобороны Сербии подобострастно сообщило, что в 2021 году сербская армия провела 21 военное учение с иностранными партнерами, четыре из которых были с партнерами из России, а 17 – с государствами-членами НАТО. Кроме того, еще во времена премьерства Александра Вучича военнослужащие, техника и грузы НАТО получили на территории Сербии статус дипломатической неприкосновенности.

Однако государства-члены НАТО такую готовность Белграда к сотрудничеству не оценили. В ночь на 26 декабря близкий к сербским властям телеканал Pink сообщил, ссылаясь на свои источники, что накануне вечером послы стран «Квинты» (Германия, Великобритания, Италия, США, Франция) направили президенту Сербии Александру Вучичу ультиматум с требованием дать команду сербам в Косово убрать баррикады в течение 24-х часов. В противном случае косовский «премьер» Альбин Курти получит карт-бланш на силовую акцию против сербов на севере Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава «МВД Косово» угрожал силой снести сербские баррикады на севере края.

«Перед и без того склонным к компромиссам сербским президентом встает дилемма: согласиться на эти условия и потерять лицо, либо ввергнуть страну в войну со всем Западом, которую Белград, конечно же, не потянет. Вот никому не пожелаю оказаться перед таким выбором. Тут кто-то из коллег писал о том, что на Балканах Запад якобы хочет открыть второй фронт против России. Такое утверждение в корне неверно. Не тот потенциал. На деле Западу и без того удалось поглотить Балканы, не добитой до конца оставалась только Сербия, пытающаяся выстраивать относительно независимую политику. И покуда атлантисты видели у России потенциал для вмешательства в ситуацию в случае агрессивных действий против братского народа, они сдерживали себя в желании окончательного решения сербского вопроса. Теперь же, когда Россия увязла на Украине по полной программе, у уважаемых партнеров нет поводов опасаться чего-либо. И они идут ва-банк», – поясняет обозреватель Алексей Топоров.