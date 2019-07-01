ОБСЕ зафиксировала обстрел ДНР зажигательными снарядами со стороны ВСУ

01.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили факты применения зажигательных боеприпасов украинской армией при обстрелах населённых пунктов ДНР.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факты пожаров в районах населённых пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское, вызванные обстрелами со стороны бандитов Гнатова из 35-й бригады ВСУ, зафиксированы в отчёте Миссии за 29 июня», – сообщил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства также выразил уверенность в том, что подобный яркий пример «целенаправленного геноцида мирного населения Донбасса», не останется без внимания мировой общественности в преддверии очередного заседания Минской контактной группы 2 июля.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинская армия обстреляла из минометов прифронтовой город Горловка, используя осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы.