Объявлено официально: Украина готовится покупать газ у России

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина рассматривает возможность возобновления прямых поставок российского газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, вчерашние переговоры в Брюсселе по дальнейшей судьбе транзита российского газа через Украину после окончания контракта 1 января следующего года были «очень конструктивными».

«Российская сторона обращала внимание, что они готовы работать по европейским правилам. Тут действительно была очень конструктивная позиция и благодарен сторонам как европейской, так и российской, что мы друг друга слышим и что у нас больше нет той категорической позиции, что только продолжение предыдущего договора о транспортировке…

Обговаривались вопросы по объемам транспортировки, тарифам на транспортировку, относительно возможной прямой поставки газа в Украину с российской стороны. Эти вопросы взаимосвязаны. В данном случае первичным в этом является для украинской стороны именно договор по транспортировке и объемам транспортировки. Для нас это важно с точки зрения того, что мы должны вкладывать деньги в эксплуатацию в украинскую газотранспортную систему. А для того, чтобы это понимать, нам нужно иметь планы по объемам транспортировки.

Действительно, российская сторона поднимала вопросы по прямой поставке и мы пришли с ними к согласию, что этот дальнейший разговор в рамках консультации должен основываться на рыночных основаниях. То есть цена должна быть рыночной, исходя из тех трендов, которые есть на европейских рынках, и на прямую логично связана», – заявил Оржель.

Министр подчеркнул, что дальнейшие переговоры пройдут в октябре этого года, но украинская сторона исходит из того, что через Украину должны прокачиваться 60 миллиардов кубометров российского газа, а контракт должен быть заключен на 10 лет.

«Было предложение про десть лет и российская сторона это услышала», – сказал министр.

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