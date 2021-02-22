Одесса: Страшный дух кровавого праздника

23.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Вот как в СССР 7 ноября справляли? Хочешь — на демонстрацию, а хочешь — с портвейном на детскую площадку. И даже латентным антисоветчикам было чем заняться: собраться на кухне, плакать, но продолжать есть кактус. И шарики везде красные, концерт по телевизору — все понятно.

Тут же — удивительное дело – националисты, как один, возмущаются: граждане в упор не отличают, дэ свято, а дэ скорбота. «Почему все спрашивают, какой сегодня праздник? — Задавались они вопросом 20 февраля, когда Украина отмечала День героев Небесной Сотни. — И с горечью добавляли: Ганьба». Только в чем «ганьба»: бродят поодиночке, воют, «Плынэ кача» невпопад начинают петь, гробы и свечки в углу экранов, «де-не-де» по небу пролетит черный воздушный шарик (спаси и сохрани тех, у кого сейчас детство) — ну сразу же понятно, празднуют! Тут так всегда.

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Разнарядка «отгулять, так отгулять» коснулась и Одессы.

Впервые с буйным празднованием на посту столкнулся и губернатор области Сергей Гриневецкий, о легендарном коммунистическом прошлом которого мы недавно писали. Хотя он и старался дать драмы во время возложения цветов к закладному камню монумента Героям Небесной Сотни, но брал, в основном, мимикой — лицевые мышцы еще помнят, как напрягаться во время траура по Брежневу, Андропову и Черненко (только кумача не хватало, чтобы утирать слезы), а вот для проникновенной речи актерского мастерства уже не хватает. Поэтому солировать перед журналистами (и для отчета в Киев) он запустил своего советника Романа Григоришина.

А тот сходу и отметился глубокомыслием: «Я очень хорошо помню… Ровно семь лет назад, утро… Ближе к обеду через Майдан начали нести гроб с… То есть, настолько было не по себе. Когда я сейчас вспоминаю, это даже не передать словами». Ну, активисты-националисты, безусловно, спасли бы ситуацию, рассказав, как ножичков у них на всех ватников хватит. Да вот беда — они давно уже разбиты по враждующим фракциям и метят памятные углы отдельными стаями, а Гриневецкого, который перед ними так истово выслуживается, и вовсе ненавидят.

Вот, что написала в Фейсбуке активистка Евромайдана Алена Балаба: «Сейчас эти рыги снова сидят в ОГА при власти, они якобы перекрасились и даже кладут цветы Героям Небесной Сотни. Угроза «навеки вместе» никуда не ушла, ваты до сих пор много — она гнусная и плохо воспитывается».

Упомянула активистка и о том, что семь лет назад происходило в Одессе, правда, со своей колокольни: «Регионалы поставили свой первый Антимайдан с палатками и сценой, костры не жгли, но каждый день вопили «фашизм не пройдет». Так росли ножки будущего 2 мая… Майдан не закончен. У нас еще слишком много дел».

Но скорбь на этой угрозе не кончилась. Очередная порция скорбящих пошла праздновать к памятнику Дюку, который тоже, к сожалению, пометила. Во время киевского шабаша одесские русофобы собирались именно здесь, выгодно митингуя в пустоту в открытое море, а не перед админзданиями, чтобы не отгрести от ментов. На их светлые интеллектуальные рожи вы можете полюбоваться в клипе «Гимн одесского Евромайдана», который они слабали на коленке тогда же, семь лет назад (впрочем, беременным с токсикозом лучше не смотреть).

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В этом испанском стыде мы наблюдаем городских сумасшедших, журналистов и актеров погорелых театров, которые настаивают: «Мы с майданов своих никуда не уйдем». Но то, что они ушли, уже даже не важно. Просто хочется напомнить — вот кому (в том числе) надо сказать «спасибо» за нищету, недоступность медпомощи, коммунальные платежки, от которых пенсионеров хватают инсульты, за 2 мая… «Не будет больше здесь, как было прежде» — напророчили и наворотили они.

Среди отметившихся в клипе, кстати, придворный журналист упомянутого Гриневецкого Александр Осташко, который спел в клипчике да и свалил на ПМЖ в Америку, где стал еще жирнее. Или доктор Валерий Ославский, ставший впоследствии ведущим рейтинговой программы «Я стесняюсь своего тела» — телезвездой быть куда интереснее, чем скакать. Ну, с клоунов — Владимира Комарова (тупой хохол из «Маски-шоу») и Якова Гоппа (дурачок-подкаблучник из «Джентльмен шоу») — что возьмешь, как и с президента?.. В общем, так как все разъехались или служат клоунами — а разгребают их порыв другие — то к Дюку из героев клипа, понятное дело, никто не пришел. Пришлось у статуи де Ришелье отдуваться активистам «Европейской Солидарности» и «Нацкорпуса» — фашисты лайт с фашистами хард хорошо спелись.

Правда, ЕСесовец Андрей Вагапов, опять таки, пожаловался на не понимание отмечаемого ими события со стороны широкой общественности. «Мне позвонил товарищ из Беларуси и поздравил с праздником. А я долго не мог понять, с каким праздником он меня поздравляет. Сегодня погибло более пятидесяти украинцев на Майдане, которые боролись не только против Януковича, не только против режима, они боролись против оккупанта, от которого формально мы освободились в 1991 году».

Однако антироссийскую пастораль нарушили гитлерюгенды из организации «Традиции и порядок» (летом прошлого года они устроили побоище на гей-параде), заглушив старших товарищей кричалками «Гэть евросовок!». К ним, к слову, тут же присоединился местный активист Павел Ярош, в недавнем прошлом отличившийся проведением акции против продажи земли под лозунгом «Бей жида — спасай страну».

«Смешались в кучу кони, люди»… А с другой стороны, и дурки ведь, как задумано реформой здравоохранения, претерпели масштабное сокращение койко-мест.

И только не спрашивайте меня, почему я то и дело чередую слова — то скорбь, то праздник. Ведь я сама не знаю, что это такое было — День героев Небесной Сотни? Тайна сия велика есть. Даже в правительстве никто не знает. И уж тем более в оккупированной Одессе.