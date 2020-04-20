Одесские наци надругались над остатками памятника Жукову

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты раскрасили в цвета «Правого сектора» постамент снесённого ранее памятника маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Об этом сообщили в Telegram-канале праворадикальной группировки «Основа будущего», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вата чествует УПА. Одно из мест ватного шабаша в Одессе – это остатки памятника Жукову. Креативные патриоты раскрасили постамент в красно-черные цвета. Теперь местная вата стоит на коленях перед флагом УПА и отмывает краску», – говорится в сообщении.

Читайте также: Вандалы под крылышком ректора. Атака на последнего Жукова.