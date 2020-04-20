20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вандализм, Одесса, Политика, Украина
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Одесские наци надругались над остатками памятника Жукову




Украинские националисты раскрасили в цвета «Правого сектора» постамент снесённого ранее памятника маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Об этом сообщили в Telegram-канале праворадикальной группировки «Основа будущего», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вата чествует УПА. Одно из мест ватного шабаша в Одессе – это остатки памятника Жукову. Креативные патриоты раскрасили постамент в красно-черные цвета. Теперь местная вата стоит на коленях перед флагом УПА и отмывает краску», – говорится в сообщении.

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