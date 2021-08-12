Олимпийский чемпион: «У России отняли самое дорогое»

12.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Вся Россия знала, что их спортсмены, которым которым запретили выступать под своим государственным флагом, представляют свою страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил ставший олимпийским чемпионом в Токио российский гимнаст Никита Нагорный.

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Издание поинтересовалось, насколько тяжело было находится в Японии без флага и гимна.

«Я уже говорил, что, когда мы выиграли и стояли на пьедестале, эмоции, которые мы испытали от победы, перекрыли возможность почувствовать честь, которую ты отстаиваешь, услышать гимн. Мы стояли и понимали, что вся страна знает, откуда мы. И что вся страна знает, что мы русские, что мы из России и представляем свою страну. А когда я занял третье место в многоборье и когда в честь Хасимото звучал гимн Японии, ему отдавали воинскую честь, тогда было обидно. Я понял, что у нас отняли самое дорогое», – сказал Нагорный.

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