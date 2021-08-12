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12.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт
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Олимпийский чемпион: «У России отняли самое дорогое»

Вся Россия знала, что их спортсмены, которым которым запретили выступать под своим государственным флагом,...

Вся Россия знала, что их спортсмены, которым которым запретили выступать под своим государственным флагом, представляют свою страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил ставший олимпийским чемпионом в Токио российский гимнаст Никита Нагорный.

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Издание поинтересовалось, насколько тяжело было находится в Японии без флага и гимна.

«Я уже говорил, что, когда мы выиграли и стояли на пьедестале, эмоции, которые мы испытали от победы, перекрыли возможность почувствовать честь, которую ты отстаиваешь, услышать гимн. Мы стояли и понимали, что вся страна знает, откуда мы. И что вся страна знает, что мы русские, что мы из России и представляем свою страну. А когда я занял третье место в многоборье и когда в честь Хасимото звучал гимн Японии, ему отдавали воинскую честь, тогда было обидно. Я понял, что у нас отняли самое дорогое», – сказал Нагорный.

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