Отважная Эстония решила обвинить в аварии на балтийском газопроводе Китай

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Новая авария произошла в Балтийском море, где на прошлой неделе был поврежден газопровод между Финляндией и Эстонией – Balticconnector.

На этот раз пострадал кабель связи между Швецией и Эстонией. Как ни странно, Россию пока никто не обвиняет.

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«Сейчас мы не можем сказать, что повредило кабель»,— сказал министр на пресс-конференции министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, но отметил, что повреждение произошло неподалеку от Balticconnector.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что шведские власти серьезно относятся к ситуации, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре.

«Именно Швеция и Дания отвечали за свой участок двух российских газопроводов «Северный поток -1 и 2». Именно Стокгольм и Копенгаген начали расследование диверсии и за целый год вроде как «ничего не нашли», так как отказались информировать даже о ходе расследования хозяина газопроводов – «Газпром». Но вот когда собственный подводный кабель оказался поврежден, то шведов стало не узнать: активны, выдвигают предположения и очень «серьезно относятся к ситуации», – с сарказмом отмечает политолог Андрей Суздальцев.

Параллельно Эстония выдвигает новую версию аварии на Balticconnector. Напомним, что власти прибалтийской страны не отважились обвинить в диверсии Россию, поскольку в ситуации наступающего отопительного сезона рассчитывают опосредованно воспользоваться услугами «Газпрома», арендующего часть активного объема в латвийском ПХГ в Инчукалкнсе.

Была выдвинута версия о повреждении трубы якорем судна, пережидавшего шторм. Осталось найти это судно. Первым гордые балты по привычке нашли российский нефтеналивной танкер SGV Float.

Однако чуть позже эстонская телекомпания ERR сообщила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear находился гораздо ближе к месту ЧП.

Однако Таллинн не решился обратиться к Китаю на дипломатическом уровне за комментариями. Но тут финская Центральная криминальная полиция заподозрила российский атомный контейнеровоз «Севморпуть».

С опровержениями выступил «Росатом».

«Судно следовало без остановок и замедления скорости из Мурманска в Санкт-Петербург, якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было. В указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось», – говорится в официальном заявлении корпорации.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что Эстония пытается найти версию аварии, которая устроит Брюссель и Вашингтон.

«Для Эстонии вот эта связка – это слишком сложно. Там не могут никогда собрать кубик Рубика, потому что, как известно, для сбора кубика Рубика нужно время от времени отойти от целостно собранной одной стороны. Поэтому, как только провалилась версия про российского рыбака, который спиннингом вытащил газовую трубу, в ход пошла следующая версия. Еще предполагалась КНДР, но КНДР оказалось сложно подтянуть, поэтому подтянули Китай – благо китайские корабли ходят всюду. Вот, собственно, все, что можно сказать про безумство эстонских СМИ», – сказал Межевич.