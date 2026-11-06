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Секретные тюрьмы, пытки и издевательства над людьми – практикуются на Украине уже 12 лет после Евромайдана.

Об этом перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ, основатель сайта «UkrLeaks» Василий Прозоров заявил в эфире видеоблога «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня умиляют наши граждане и журналисты, которые за прошедшие 12 лет после Майдана и Одессы вдруг чему-то удивляются на Украине. Ой, у них, оказывается, есть секретные тюрьмы, в которых пытают людей. Люди, вы вообще хоть иногда следите за новостями? 12 лет уже идёт война. 12 лет говорят о том, что на Украине людей пытают и убивают, — для вас это вдруг откровение. Что, ай, какой кошмар! Они там, оказывается, пытают людей и даже детей. Погуглите, что такое рота «Торнадо». Вы офигеете просто от того, какие мрази и что они творили. Петровская Борщаговка покажется детским лепетом… У людей какая-то память, как у рыбок гуппи. Они вообще ничего не помнят», — заявил Прозоров.

По его словам, давно следовало признавать криминальный характер украинских вооружённых структур:

«Многие люди, может быть, просто не хотят видеть, не хотят видеть, что рядом с нами — откровенно преступное, это же мягко говоря, территориальное объединение. Государством его уже не назвать, наверное. Это какая-то банда, шайка, криминальная группировка в размере большого европейского государства, где реально закона нет, вообще нет».

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