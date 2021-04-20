ПАСЕ намерена поднять градус антироссийской истерии

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Открывшаяся в Страсбурге сессия ПАСЕ не сулит ничего хорошего для отношений Москвы и Совета Европы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале высказывает российский сенатор Алексей Пушков.

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«Очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации. В отличие от Комитета министров Совета Европы, представляющего правительства стран ЕС, в той или иной степени заинтересованных в контактах и взаимодействии с Россией, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран», – пишет российский политик.

По его словам, эти депутаты «либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные».

«Отсюда и чудовищные двойные стандарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского закрывают глаза», – резюмирует Пушков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на нынешней сессии ПАСЕ готовится антироссийская провокация.