«Переформатировать под себя». Политолог объяснил, что стоит за претензиями Польши к Украине

03.11.2021 14:55 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Претензии Варшавы относительно ущемления польского национального меньшинства на Украине

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, скандал между Варшавой и Киевом пока только намечается.

«Никаких политических обвинений Киеву не предъявлено, никаких дипломатических демаршей не было. Просто было выступление, что положение поляков на Украине ухудшается. Это происходит по объективным социально-экономическим причинам: на Украине плохо всем и полякам в частности. Есть сложности с доступом к образованию на родном языке. Как негативный фактор отмечается катастрофическое снижение числа поляков на Украине», – сказал эксперт.

Он считает, что ситуация будут раскручиваться.

«Практически любая из перечисленных Польшей претензией может стать темой для дополнительного разбирательства. У поляков стратегическое видение своих взаимоотношений с Украиной. Представители польского руководства неоднократно заявляли, что Киев никогда не присоединится к ЕС, если будет придерживаться «бандеровских» ценностей», – добавил политолог.

По его мнению, поляки «хотели бы отформатировать Украину по-другому».

«Они хорошо понимают, что «бандеризация» Украины — самый эффективный и быстрый способ дерусификации. Но как это совместить с другими польскими задачами — большой вопрос», – резюмирует Офицеров-Бельский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», о дискриминации поляков на днях заявили высокопоставленные польские чиновники.