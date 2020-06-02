Песков не знает, будет ли Донбасс голосовать на российском референдуме
Вопрос, будут ли голосовать на референдуме по изменению Конституции РФ российские граждане из ЛДНР, нужно адресовать ЦИК.
Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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У Пескова поинтересовались, будут ли жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами голосовать за изменения в Конституции РФ.
«Там действительно проживает много российских граждан. Вопрос нужно адресовать в ЦИК. Они занимаются вопросом организации голосования для граждан России», – заявил пресс-секретарь.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент России Владимир Путин принял решение провести голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.
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